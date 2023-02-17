Оксана Акиньшина улетела из России

|
Полина Долгова
Полина Долгова 27

Актриса Оксана Акиньшина вместе с Данилой Козловским улетели в Америку

Оксана Акиньшина улетела из России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Поклонники считают, что в путешествие актриса отправилась в компании Данилы Козловского.

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала новое фото в Instagram*, на котором она позирует в Центральном парке Нью-Йорка. Фанаты уверены, что в путешествие актриса отправилась в компании своего возлюбленного — Данилы Козловского.

Подписчики оценили новую публикацию актрисы и оставили положительные комментарии под ней.

«Даниил в Америку свозил?»;

«Оксана вы прелесть, Данила ив правду Вас очень любит»;

«Красивая и натуральная. Редкость сегодня»;

«Добро пожаловать в Нью-Йорк», — прокомментировали подписчики Акиньшиной.

Поклонники подозревают, что Оксана Акиньшина гуляет по парку вместе Козловским, и именно он фотографирует девушку такой счастливой.

Оксана Акиньшина в Нью-Йорке. Фото: Instagram* / akinshok2013

Несмотря на то, что Оксана Акиньшина и Данила Козловский не подтверждали официально свой роман, фанаты часто замечают их вместе на публике. Осенью 2022 года их заметили на отдыхе в Турции, а в январе 2023 года пару сфотографировали исподтишка на свидании в Третьяковской галерее. Более того, артисты появились в январе 2023 года на премьере фильма «Раневская» вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Акиньшина и Козловский снова появились вместе, но запретили их снимать.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.98
0.41
Энергия бешено растущего Дерева вступает в свои права. Ба-цзы-прогноз на ...

Последние новости

6:23
Вопреки классике: что может заставить жениться закоренелых холостяков
6:11
Оксана Акиньшина улетела из России
6:00
Сила духа и надежное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
5:50
Раздававшая печенье на Майдане Нуланд поддержала идею ударов по России
5:31
«Человек гулял»: Зарубина рассказала о причине развода с Малининым
5:17
Таких женщин надо носить на руках: какие черты лица выдают идеальную жену

Сейчас читают

Зеленский оценил тактику российской спецоперации
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023