Оксана Акиньшина улетела из России

Поклонники считают, что в путешествие актриса отправилась в компании Данилы Козловского.

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала новое фото в Instagram*, на котором она позирует в Центральном парке Нью-Йорка. Фанаты уверены, что в путешествие актриса отправилась в компании своего возлюбленного — Данилы Козловского.

Подписчики оценили новую публикацию актрисы и оставили положительные комментарии под ней.

«Даниил в Америку свозил?»;

«Оксана вы прелесть, Данила ив правду Вас очень любит»;

«Красивая и натуральная. Редкость сегодня»;

«Добро пожаловать в Нью-Йорк», — прокомментировали подписчики Акиньшиной.

Поклонники подозревают, что Оксана Акиньшина гуляет по парку вместе Козловским, и именно он фотографирует девушку такой счастливой.

Оксана Акиньшина в Нью-Йорке. Фото: Instagram* / akinshok2013

Несмотря на то, что Оксана Акиньшина и Данила Козловский не подтверждали официально свой роман, фанаты часто замечают их вместе на публике. Осенью 2022 года их заметили на отдыхе в Турции, а в январе 2023 года пару сфотографировали исподтишка на свидании в Третьяковской галерее. Более того, артисты появились в январе 2023 года на премьере фильма «Раневская» вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Акиньшина и Козловский снова появились вместе, но запретили их снимать.

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