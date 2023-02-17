Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Изнасилованная девушка после происшествия была найдена на Шоссейной улице в Москве и попала в психиатрическую клинику. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Несколько дней назад в районе Печатников прохожие заметили голую девушку, накрытую оранжевым пледом и гуляющую по району в неадекватном состоянии. Местные жители вызвали скорую, однако медики не смогли сразу установить ее личность, так как она путалась в показаниях и не помнила своего имени.

«Наряд скорой помощи отвез ее в ГКБ 1 Градскую им. Пирогова. Дальнейшее обследование показало, что девушка была изнасилована», — говорится в сообщении.

По словам источника, девушка так и не смогла внятно изложить все обстоятельства произошедшего. Поэтому в итоге было принято решение направить ее в психиатрическую больницу на обследование.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, назначена проверка.

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