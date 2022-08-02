«Тебе никто не поверит»: московскую студентку изнасиловали официанты в первый рабочий день

Двое взрослых мужчин пригласили «новенькую» отметить в парке трудовой, подвиг, а после затащили в отель и надругались.

В понедельник, 1 августа, в дежурную часть полиции на юго-западе Москвы обратилась девушка, студентка вуза. Она заявила, что в первый рабочий день она была изнасилована двумя коллегами. 5-tv.ru восстановил хронологию событий и узнал детали зверского издевательства над студенткой.

По словам 22-летней девушки, 31 июля она проходила свой первый рабочий день в ресторане неподалеку от парка им. Горького. После смены двое официантов (одному 25 лет, другому — 27) пригласили девушку и ее напарницу-администратора прогуляться вместе теплым летним вечером. В качестве развлечения молодые люди пообещали вино, чипсы и катание на электросамокатах. Девушки с радостью согласились. Вместе компания доехала до ближайшего магазина, села на лавочке в парке и начала распивать спиртные напитки.

Как потом поделилась студентка, она почувствовала опьянение и слабость спустя всего два стаканчика вина. К слову, за напитками молодые люди ходили сами, а девушек оставили ждать на троллейбусной остановке.

Коллега пострадавшей спустя несколько часов вызвала себе такси и отправилась домой, и девушка осталась одна в компании коллег-официантов. Они пригласили ее покататься на самокатах, и тут случилось неладное… Девушка ничего не помнит, лишь ужасную слабость и пару «вспышек» пробуждения, о чем она рассказала полиции.

По словам студентки, она очнулась в номере отеля, без одежды и с болью. Когда она проснулась, то увидела обнаженным одного из мужчин и спросила его, что произошло. Сразу же она вспомнила, как посреди ночи открыла глаза, увидела над собою двух мужчин и снова потеряла сознание.

На вопросы плачущей девочки официант сначала пытался убедить ее, что они с другом «и пальцем ее не тронули», но через пару минут не стал даже пытаться успокоить жертву и просто сказал: «тебе все равно никто не поверит».

Сейчас по этому делу проводится расследование.

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