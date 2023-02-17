Была операция? О какой болезни может говорить хриплый голос Аллы Пугачевой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 936

Врач Авербах: хриплый голос Пугачевой может говорить о простуде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Почему в последнее время звезда все реже общается с фанатами?

Сегодня певица Алла Пугачева напугала своих поклонников изменившимся голосом. На новом видео у артистки был очень хриплый голос. В СМИ тут же начали появляться слухи о том, что это может быть предвестником рака. О том, может ли хриплый голос сигнализировать о серьезном заболевании, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

По его словам, хриплый голос никак не может быть предвестником рака.

«Хриплый голос говорит только про простуду, и то, что задействованы голосовые связки», — говорит врач.

Авербах также добавил, что это может быть фарингит, тонзиллит, ОРВИ, ГРИПП. Однако в этом случае хрип быстро проходит и к онкологическим заболеваниям не относится.

«Иногда хрип может появится при раке горла, когда была сделана операция, но это не тот случай», — заключил Авербах.

До этого муж Пугачевой Максим Галкин *выложил видео, на котором Алла Борисовна запечатлела яркие эмоции дочки Лизы и сына Гарри от игры.

Подписчики обратили внимание, что голос 73-летней Пугачевой звучал с трудом, он был слабым и охрипшим. Многие вспомнили, что артистка изначально уехала из России под предлогом срочного лечения за границей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как муж Пугачевой выложил видео на котором Алла Борисовна говорит «не своим голосом».

* — признан иноагентом в России.

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Была операция? О какой болезни может говорить хриплый голос Аллы Пугачевой

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