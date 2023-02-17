Муж Пугачевой выложил видео на котором Алла Борисовна говорит «не своим голосом»

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Полина Долгова
Полина Долгова 51

Хриплый голос может свидетельствовать об онкологическом заболевании певицы Аллы Пугачевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / alexey.arestovich; 5-tv.ru

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Поклонники подозревают, что Алла Борисовна пребывает в плохом самочувствии.

Муж Пугачевой опубликовал видео, на котором Алла Борисовна говорит «не своим голосом». Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Алла Пугачева абстрагировалась от своих фанатов после того, как уехала из России. Она перестала выкладывать подробности личной жизни в социальных сетях. Однако за год в жизни в Израиле она выступила с заявлениями в адрес своих критиков. Максим Галкин* также сократил количество публикаций в блоге и больше рассказывает больше о гастролях, чем о семейной жизни. Но иногда время от времени юморист возвращается к старым привычкам.

Муж Пугачевой выложил видео, на котором Алла Борисовна запечатлела яркие эмоции дочки Лизы и сына Гарри от игры. Звездная мама руководила процессом за кадром. Она говорила детям, как правильно выполнять популярный среди молодежи трюк.

Подписчики обратили внимание, что голос 73-летней Пугачевой звучал с трудом, он был слабым и охрипшим. Многие вспомнили, что артистка изначально уехала из России под предлогом срочного лечения за границей. Хриплый голос может быть признаком многих серьезных заболеваний, например, быть предвестником рака.

Все знают, что Алла Борисовна много лет боролась с никотиновой зависимостью. Несмотря на обещания бросить курить, она долгое время травила свой организм, что могло привести к страшным последствиям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дети Пугачевой проводят свободное время в Израиле.

* — признан иноагентом в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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