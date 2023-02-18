Бей первым! Эксперт рассказал, как Путин не позволил США развалить Россию

Российский лидер сделал то, чего не ожидали.

Непростое и вынужденное, но совершенно осмысленное решение российского лидера Владимир Путин о началепроведения специальной военной операции на Украине нанесло упреждающий удар по Штатам. Такой сложный ход позволил президенту России спасти свою страну: с таким мнением выступил обозреватель издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.

«Путин, который стал свидетелем распада восточноевропейских, а затем и выхода ряда государств из состава СССР, быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России», — написал автор.

Обозреватель считает, что план американцев состояла в том, чтобы максимально ослабить Россию и «обнести забором».

«Он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — написал Хомани.

Кроме того, своими решительными действиями Путину удалось вернуть Россию на международную арену, нарастив вместе с этим «мощный экономический потенциал», чему не смогли препятствовать даже беспрецедентное давления коалиции западных стран.

«Путину удалось убедить — американская модель больше не является мечтой ни для русского народа, ни для многих народов мира», — заключил Ахмед Муса Хомани.

Автор добавил, что в госдепе США даже не пытаются делать вид, что поражение России на Украине сохранит выгодный для Вашингтона миропорядок, основанный на доминировании доллара и военной экспансии в третьи страны.

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