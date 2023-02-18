Очередное доказательство прямого участия Запада в войне против России уже не удивляет. Но бряцающие оружием на весь мир политики продолжают лгать про то, что они «не являются стороной конфликта».

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в освобожденной российскими силами Парасковиевке под Артемовском и привел очередное — уже неизвестно какое по счету — доказательство прямого, непосредственного вмешательства коллективного Запада в военный конфликт на Украине.

На видео, которое предоставил журналист, видны буквальные горы западного вооружения. Именно его украинские боевики, опьяненные западной идеей национального превосходства, использовали для убийств русских солдат. Несмотря на то, что в российском обществе и политическом истеблишменте нашей страны уже давно не осталось никаких иллюзий насчет честности и чести людей, лицемерящих о «правах и свободах» на саммитах и конференциях, каждодневно жертвующие собой российские бойцы и идущие с ними бок о бок журналисты — продолжают скрупулезно фиксировать все вновь и вновь вскрывающиеся доказательства прямой виновности западных политиков в развязывании этого кровопролития, не первый год продолжающегося на российской земле.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение на Украине специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию региона. За этой официальной формулировкой стоят реальные многолетние смерти и страдания мирных жителей Донбасса, отданных на растерзание местечковым националистам в Киеве, захватившим власть при прямой поддержке США.

До последнего пытаясь положить конец развязанному на границах с Россией беспределу мирным, дипломатическим путем, Москва была вынуждена применить силу. За без малого год напряженнейших боев, мир и безопасность вновь были гарантированы множеству простых людей, живущих в этом регионе.