Зепюр Брутян похвасталась беременностью в день рождения

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 57

Зепюр Брутян опубликовала видео с округлившимся животом в день 27-летия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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По предположениям, девушка находится на седьмом месяце беременности, что означает скорое пополнение в семье.

Актриса Зепюр Брутян похвасталась беременностью в свой день рождения. Сегодня девушка празднует 27-летие. Красавица продемонстрировала подписчикам внушительный живот, подчеркнув его нарядом. Аудитория буквально засыпала ее поздравлениями и вопросами про ребенка.

Пока актриса интригует поклонников. По предположениям, девушка находится на седьмом месяце, то есть малыш может появиться на свет в мае. Таким образом, ее супруг и коллега по цеху Павел Прилучный станет папой в третий раз. У актера двое детей от предыдущего брака с артисткой Агатой Муцениеце. К слову, с его дочкой Мией и сыном Тимофеем у Брутян прекрасные отношения.

Супруги сыграли свадьбу летом прошлого года. Торжество стало одним из самых обсуждаемых в мире российского шоу-бизнеса. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто и как пожалел Зепюр Брутян.

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