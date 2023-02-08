«Всю чужую микрофлору в дом принесет»: жена комика Соболева пожалела супругу Прилучного
Жена комика Ильи Соболева пожалела Зепюр Брутян за брак с Прилучным
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Актер часто снимается в постельных сценах и изображает любовь перед камерами. Как к этому относится его молодая жена?
Жена комика Ильи Соболева Наталья зло пошутила над актером Павлом Прилучным и пожалела его жену. На своей страничке в социальных сетях Наталья Соболева рассказала, что ее супруг снялся в фильме, где ему пришлось целоваться.
«Конечно же, со мной. Я его поглотила. Я же замуж выходила за комика, а не актера. Не дай бог мужа такого, как Прилучный иметь. Всю чужую микрофлору в дом принесет», — пошутила Наталья.
Илья и Наталья Соболевы в браке уже 12 лет. У пары есть двое дочерей — София и Ева. Скоро семью ждет пополнение. Об интересном положении Наталья узнала, когда муж находился на съемках в другом городе. Она встретила его на вокзале с табличкой «Ты скоро станешь папой в третий раз».
К слову, Прилучный и Брутян в этом году тоже станут родителями. Официального заявления нет, но на фотографиях у Зепюр заметен округлившийся живот. Для Прилучного это будет третий ребенок — в прошлом браке с Агатой Муцениеце родились сын Тимофей и дочь Мия. На Зепюр Брутян актер женился спустя совсем немного времени после расставания с бывшей женой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зепюр Брутян предупредили о возможной измене Павла Прилучного.
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