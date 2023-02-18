В «Роскосмосе» отложили сведение с орбиты поврежденного корабля «Прогресс МС-21»

Эксперты «Роскосмоса» приняли решение отложить сведение с орбиты космического корабля «Прогресс», у которого чуть ранее обнаружили повреждения корпуса. Все подробности уточнялись в публикации, размещенной в Telegram-канале госкорпорации.

«После отстыковки от модуля „Поиск“ Международной космической станции была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля „Прогресс МС-21“. Визуальных повреждений не обнаружено. Сведение „Прогресса МС-21“ с орбиты отложено», — подчеркивалось в заявлении.

Известно, что окончательное решение по тому, как будет продолжаться программа полета «Прогресса», сегодня примет государственная комиссия.

Как пишет «Российская газета», в настоящий момент рассматривается лишь два варианта развития событий. Первый: будет проведена стыковка технического средства к узловому модулю РФ «Причал». Главная цель — выяснить причину разгерметизации системы регулирования подачи тепла и холода. Второй: окончательное сведение с орбиты.

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