В «Роскосмосе» отложили сведение с орбиты поврежденного корабля «Прогресс МС-21»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 70

Решение по дальнейшей эксплуатации техники в ближайшее время примет государственная комиссия.

В «Роскосмосе» отложили сведение с орбиты поврежденного корабля «Прогресс МС-21»

Фото: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Эксперты «Роскосмоса» приняли решение отложить сведение с орбиты космического корабля «Прогресс», у которого чуть ранее обнаружили повреждения корпуса. Все подробности уточнялись в публикации, размещенной в Telegram-канале госкорпорации.

«После отстыковки от модуля „Поиск“ Международной космической станции была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля „Прогресс МС-21“. Визуальных повреждений не обнаружено. Сведение „Прогресса МС-21“ с орбиты отложено», — подчеркивалось в заявлении.

Известно, что окончательное решение по тому, как будет продолжаться программа полета «Прогресса», сегодня примет государственная комиссия.

Как пишет «Российская газета», в настоящий момент рассматривается лишь два варианта развития событий. Первый: будет проведена стыковка технического средства к узловому модулю РФ «Причал». Главная цель — выяснить причину разгерметизации системы регулирования подачи тепла и холода. Второй: окончательное сведение с орбиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый запуск новейшей ракеты-носителя H3 в Японии завершился неудачей.

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