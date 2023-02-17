Первый запуск новейшей ракеты-носителя H3 в Японии завершился неудачей

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Как власти страны прокомментировали инцидент? Почему в этом не видят особой проблемы?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Очередной запуск тяжелой ракеты в Японии завершился провалом! Сбой произошел в системе ускорителей — аппарат стоимостью полтора миллиарда долларов даже не смог оторваться от земли.

Причем, это не первая попытка запуска ракеты-носителя Н3. Ранее его отложили из-за поломки в системе управления. Следующий запуск состоится через неделю.

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