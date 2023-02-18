«Помню наш настрой на победу»: Навка показала уникальный танец на льду с Костомаровым

Состояние звезды спорта периодически изменяется, поэтому пока врачи воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала трогательное архивное видео со спортсменом Романом Костомаровым, чтобы поддержать его в период болезни. Кадры разместило издание 7Дней.ru.

«Я помню все движения, пластику и тот непоколебимый наш с Ромой настрой на победу!» — говорится в публикации.

За жизнь экс-партнера Татьяны Навки сегодня отчаянно борются врачи. К слову, супруга пресс-секретаря главы государства помогает Костомарову не только словом, но и делом. Именно она привлекла к лечению фигуриста лучших специалистов, включая докторов из Германии.

Состояние звезды спорта периодически изменяется, поэтому пока медики воздерживаются от каких-либо прогнозов. По последним данным, нарушение работы почек вызвало у Костомарова отек, а в легких присутствует жидкость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой орган может полностью отказать у Костомарова.