У Романа Костомарова могут полностью отказать легкие

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 225

Накануне врачи приняли решение о введении спортсмена в медикаментозный сон на фоне его ухудшающегося состояния. Улучшения были, но на смену им пришли новые осложнения.

У Романа Костомарова могут полностью отказать легкие

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Появились новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова, которому ампутировали кисти рук. Источник 5-tv.ru сообщил, что легкие олимпийского чемпиона практически отказали.

Призрачные улучшения, которые наблюдали медики, были кратковременными. У спортсмена возникли новые осложнения — легкие почти не работают, а также наблюдаются поражения сосудистой ткани. Кроме того, в плевральной полости образовалась жидкость, которой раньше не было.

Накануне появились предположения, что у фигуриста развивается фиброз. Известно, что после госпитализации он пережил несколько операций — врачи удалили Костомарову стопу и частично зачистили вторую, а также ампутировали кисти рук. После последней операции состояние фигуриста усугубилось поднявшейся температурой. Сейчас чемпион находится искусственной коме, а его состояние продолжает ухудшаться.

Ранее врач Лев Авербах в беседе с 5-tv.ru раскрыл перспективы больных с фиброзом.

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