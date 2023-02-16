У Романа Костомарова могут полностью отказать легкие

Появились новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова, которому ампутировали кисти рук. Источник 5-tv.ru сообщил, что легкие олимпийского чемпиона практически отказали.

Призрачные улучшения, которые наблюдали медики, были кратковременными. У спортсмена возникли новые осложнения — легкие почти не работают, а также наблюдаются поражения сосудистой ткани. Кроме того, в плевральной полости образовалась жидкость, которой раньше не было.

Накануне появились предположения, что у фигуриста развивается фиброз. Известно, что после госпитализации он пережил несколько операций — врачи удалили Костомарову стопу и частично зачистили вторую, а также ампутировали кисти рук. После последней операции состояние фигуриста усугубилось поднявшейся температурой. Сейчас чемпион находится искусственной коме, а его состояние продолжает ухудшаться.

Ранее врач Лев Авербах в беседе с 5-tv.ru раскрыл перспективы больных с фиброзом.