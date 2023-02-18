«Пламя конфликта»: Мария Захарова рассказала, как ЕС готовили антироссийские санкции

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Мария Захарова: ЕС планировал включить меня в список санкций с 2021 года

«Пламя конфликта»: Мария Захарова рассказала, как ЕС готовили антироссийские санкции

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему страны Запада не могли избрать другую тактику и кто заинтересован в развале мира в первую очередь?

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась о планах Евросоюза наложить на нее санкции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД, ЕС планировал включить ее в санкции с подачи США уже в конце 2021 года. Причем, у них была нестандартная формулировка — «за содействие развертыванию войск на территории Украины».

«Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта», — написала Захарова.

До этого, на Мюнхенской конференции по безопасности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции, связанные с ситуацией на Украине, в Евросоюзе начали разрабатывать еще до начала спецоперации, примерно в декабре 2021 года.

На фоне спецоперации на Украине Запад и Евросоюз начали в отношении России политику ограничительных мер. В частности, по данным СМИ, десятый санкционный пакет запрещает экспорт в РФ биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Радикалы Незалежной используют запрещенные методы ведения боевых действий, а также прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Геноцид людей киевским режимом продолжался в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему на Россию не влияют санкции Запада.

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«Пламя конфликта»: Мария Захарова рассказала, как ЕС готовили антироссийские санкции

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