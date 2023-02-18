Яд европейской дипломатии: почему на Россию не влияют санкции Запада
Эксперт Перлин: Россия не может быть уничтожена в том числе и санкциями
Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine
Десятый пакет ограничительных мер запрещает экспорт сантехники в страну.
Западные политики имеют очень богатый опыт уничтожения конкурентов, используя различные виды яда, но их слова и действия весьма примитивны. Об этом в эфире радио Sputnik заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Так он прокомментировал слова главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля о том, что антироссийские санкции действуют, как мышьяк.
«Россия, как известно, неоднократно демонстрировала, что она не может быть уничтожена, отравлена мышьяком, как заявляет Боррель», — сказал Перлин.
Также собеседник добавил, что сегодня суждения политиков Европы говорят о деградации как европейской дипломатии, так и внешней политики, поэтому они не могут быть для РФ полноценными партнерами, пишет EADaily.
На фоне спецоперации на Украине Запад и Евросоюз начали в отношении России политику ограничительных мер. В частности, по данным СМИ, десятый санкционный пакет запрещает экспорт в РФ биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто разочарован новым пакетом антироссийских санкций.
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