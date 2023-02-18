Генсек НАТО Столтенберг: риск эскалации на Украине несопоставим с победой РФ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Глава альянса сформулировал три «урока конфликта на Украине для НАТО».

Генсек НАТО Столтенберг: риск эскалации на Украине несопоставим с победой РФ

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Риск эскалации конфликта на Украине для НАТО в настоящее время несопоставим с опасностью победы российской стороны. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, риск победы президента России Владимира Путин гораздо выше, чем нарастание конфликта из-за поставок оружия Киеву.

По итогу Столтенберг сформулировал три урока конфликта на Украине для НАТО.

Первое: альянс должен продолжать поддерживать Украину, дабы не допустить победы России.

Второе: НАТО нужно максимально вооружаться, модернизировать армии и укреплять страны между европейскими странами и США.

Третье: необходимо укреплять стойкость западного общества. Например, защиту инфраструктуры и кибербезопасность.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем занимался Столтенберг во время начала СВО.

Тема:
Спецоперация
18 февр
Злая троица: кто натравил Байдена на Кремль и к чему это привело
18 февр
Военный объект поврежден в Хмельницком на западе Украины
18 февр
«Слишком легкая смерть»: Чулпан Хаматова готова застрелить поддерживающих СВО россиян
18 февр
CNN: экипажи украинских Ми-8 испытывают жуткий страх перед российскими ПВО
18 февр
Яд европейской дипломатии: почему на Россию не влияют санкции Запада
18 февр
СМИ: в киевской и днепропетровской областях произошли взрывы
18 февр
Журналист Херш: политика США лишь сплотила людей вокруг Путина
18 февр
В ЛНР военные ликвидировали украинскую женщину-снайпера
18 февр
Новая провокация! Киев планирует выдать убитых украинскими нацистами жителей Снигиревки за жертв российской армии
18 февр
Один выстрел — одна цель: лучшее видео из зоны СВО за день
-7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Разочарования и предательства близких: Билан впал в депрессию из-за кризиса среднего возраста
17:17
Свечи и хоккейная клюшка: как выглядит могила отца Овечкина сразу после похорон
17:08
Злая троица: кто натравил Байдена на Кремль и к чему это привело
16:54
Генсек НАТО Столтенберг: риск эскалации на Украине несопоставим с победой РФ
16:40
Военный объект поврежден в Хмельницком на западе Украины
16:24
«Пламя конфликта»: Мария Захарова рассказала, как ЕС готовили антироссийские санкции

Сейчас читают

Как выглядят могила и памятник Бориса Невзорова спустя год после его смерти — видео
Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище
Цена успеха: кому из фигуристов блестящая карьера на льду стоила жизни
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023