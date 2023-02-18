Захватившим цветочный магазин в Москве мужчинам предъявили обвинение

Двоим мужчинам, взявшим в заложники людей в цветочном магазине в столице, предъявили обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

«В рамках уголовного дела фигуранты допрошены в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В материале уточняется, что минувшей ночью правоохранители провели обыски по месту жительства двух подозреваемых, а в ближайшее время предполагаемым преступникам предстоит пройти психиатрическое и генетическое обследование и ряд других экспертиз, включая дактилоскопию.

Сейчас следствие ходатайствует перед судом о том, чтобы подозреваемых взяли под стражу.

Как известно, инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, на улице Таганской. Двое мужчин — 42 и 25 лет — совершили нападение на цветочный магазин и, угрожая оружием, стали удерживать двух женщин там. Прибывшие на место оперативники пытались освободить заложников, в результате один из полицейских получил огнестрельное ранение от нападающих. К счастью, правоохранитель остался жив — медики оказали ему необходимую помощь.



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