Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч человек

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Полина Долгова
Полина Долгова 51

Страшная трагедия стала самой разрушительной в истории страны.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч человек

Фото: MARTIN DIVISEK / ТАСС

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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 40 642 человек. Об этом сообщил во время брифинга глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

«К сожалению, растет число погибших, на данный момент оно составляет 40 642 человека», — сообщил он.

Также сообщается, что 430 тысяч человек эвакуированы из зон бедствия. По данным AFAD, число обратившихся за арендой жилья составило 290 тысяч человек.

Природная катастрофа шестого февраля стала самой разрушительной в истории Турции. Власти ищут виновных, которые причастны к обрушению домов при катаклизме. Общественность считает, что такого количества жертв можно было избежать, если бы дома были возведены в соответствии современных норм строительства.

В Турции прославляют медсестер и врачей, на плечи которых легла основная работа по спасению выживших. Они стали героями драматических событий в Турции. Врачи продолжают помогать пострадавшим и остаются преданы своему долгу до конца. Поисковые работы продолжаются, неизвестно сколько еще тел остаются под руинами. Надежды найти выживших спустя 12 дней после трагедии уже нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции активизировались мародеры и спекулянты

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