Нажива на горе: в Турции активизировались мародеры и спекулянты

В Турции проводили домой российских спасателей, которые помогали разбирать завалы в поисках выживших после землетрясения. Отряд из Башкирии прошел по одной из улиц Стамбула. Россиянам организовали своеобразный коридор почета — с аплодисментами в знак благодарности.

В то же время в городах, которые не пострадали от подземных толчков, активизировались спекулянты. Они резко подняли арендную плату за жилье. Его владельцы пытаются нажиться на пострадавших, которые лишились крыши над головой. В Анкаре цены увеличились вполовину, а в Мерсине, на юго-востоке страны, в два раза.

Кроме того, по данным местных СМИ, более 150 человек задержаны по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясений.