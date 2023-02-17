Нажива на горе: в Турции активизировались мародеры и спекулянты
Также в непострадавших от землетрясения районах взвинтили цены арендаторы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В Турции проводили домой российских спасателей, которые помогали разбирать завалы в поисках выживших после землетрясения. Отряд из Башкирии прошел по одной из улиц Стамбула. Россиянам организовали своеобразный коридор почета — с аплодисментами в знак благодарности.
В то же время в городах, которые не пострадали от подземных толчков, активизировались спекулянты. Они резко подняли арендную плату за жилье. Его владельцы пытаются нажиться на пострадавших, которые лишились крыши над головой. В Анкаре цены увеличились вполовину, а в Мерсине, на юго-востоке страны, в два раза.
Кроме того, по данным местных СМИ, более 150 человек задержаны по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясений.
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