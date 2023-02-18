Даша Мельникова о вреде популярности: «Не могу сказать, что спилась, но близка»

В интервью звезда пожаловалась, что из-за ранней популярности не смогла окончить школу и спокойно выходить на улицу.

Дарья Мельникова обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Папины дочки». Слава снизошла на актрису, когда ей было всего 15 лет. Однако несмотря на то, что поначалу актрисе нравилось быть узнаваемой, известность принесла ей и проблемы. Об этом девушка рассказала в интервью «Подкаст просточеловек».

Актриса считает, что детям-актерам необходим психолог, так как в творческой деятельности есть множество нюансов, которые детская психика переносит с трудом.

«Я понимаю прекрасно тех детей, которые больше в профессию не возвращались. Нужно быть аккуратным с этим. Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому», — пошутила звезда.

Мельникова вспоминает, что из-за популярности не могла спокойно гулять по улице и были проблемы с учебой.

«У меня только восемь классов образования, потому что весь девятый снималась, потом сдала экзамены, а 10 и 11 сдавала экстерном. Учиться там вообще не могла. Я к тому что ребенку-актеру придется организовывать какие-то условия жизни», — рассказала актриса.

Юной девушке нужно было определиться с карьерой, так как она не хотела застрять в статусе звезды ситкома, поэтому поступила в театральный.

«Я пошла учиться и перестала сниматься, потому что понимала: если сейчас не получу профессию, то грош цена моей популярности. Меня не брали в институты, значит, чего-то не было. Я пошла изучать профессию, погружаться в нее, играла в театре. До сих пор у меня есть внутренние барьеры, которые хочется расширить», — откровенничала актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день своего рождения Дарья Мельникова подвела итоги. Актриса продолжает работать на родине, воспитывать сыновей и поддерживать ряд благотворительных проектов.