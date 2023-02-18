«Тактика лечения имеет свою цену»: врач Царенко оценил шансы Костомарова на реабилитацию

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 8 196

Врач Минздрава Царенко оценил шансы Костомарова на реабилитацию

«Тактика лечения имеет свою цену»: врач Царенко оценил шансы Костомарова на реабилитацию

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Медики прилагают все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы спасти знаменитого спортсмена.

За здоровье выдающегося фигуриста Романа Костомарова сегодня, кажется, переживает вся Россия. Осложнения после болезни были столь серьезными, что спортсмену пришлось провести две операции по ампутации стопы, кистей рук и зачистке еще одной стопы. В беседе с ТАСС глава Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Сергей Царенко оценил шансы пациента на реабилитацию.

«Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», — подчеркнул Царенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуриста, как могут, поддерживают не только близкие, но и коллеги по льду. В частности, его бывшая партнерша по соревнованиям — Татьяна Навка. Несколько часов назад звезда опубликовала трогательное видео с Романом Костомаровым, где рассказала о немыслимой воле к победе, к выживанию в любых ситуациях, которая была и есть у фигуриста.

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