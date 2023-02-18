Нидерланды ограничат число российских дипломатов в стране

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 24

Решение было принято по итогам длительных переговоров с российской стороной.

Нидерланды ограничат число российских дипломатов в стране

Фото: netherlands.mid.ru

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Власти Нидерландов ограничат число российских дипломатов, работающих в стране. Об этом сообщили официальные представители МИД иностранного государства.

Согласно законам, после таких заявлений, сотрудники дипмиссии должны покинуть пределы Нидерландов в течение ближайших 14 дней.

Некоторое время назад Россия и Нидерланды проводили переговоры, в рамках которых обсуждались условия командирования дипломатов на дипломатические должности. К сожалению, сторонам не удалось прийти к консенсусу. Представители иностранного государства уверяли, что РФ отказывает голландским дипломатам в выдаче виз для работы в Генконсульстве в Северной столице и посольстве в Москве.

«Таким образом, кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге больше двусторонних дипломатов может быть не больше, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Поэтому ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды», — говорилось в итоговых заявлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России высылает дипломатов Франции, Италии и Испании.

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