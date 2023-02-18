«Не пытайтесь это повторить»: Лолита раскрыла секрет своей уникальной диеты

Артистка неоднократно подчеркивала, что ее красивое тело — залог любви к себе. Поэтому порция мороженого на ночь фигуре не навредит.

Певица Лолита Милявская сделала сенсационное признание: она сидит на очень жесткой диете, которую лучше никому не повторять. В своем личном блоге артистка выложила видео, на котором рассказала о том, что съела на ужин.

Она пожаловалась, что ее постоянно спрашивают о том, как она так похудела, куда бы она не пришла.

Итак, меню Лолиты перед сном: порция мороженого, через десять минут — острую курочку, еще через пять минут — бутылку молока.

«Не пытайтесь повторить это! Потому что я еще выпила лекарство от поджелудочной. И вот сейчас сижу и думаю, пробьет, или не пробьет?» — заключила артистка.

Артистка неоднократно подчеркивала, что ее красивое тело — залог любви к себе. По словам знаменитости, для очаровательного отражения в зеркале важно относиться к себе как к любимому человеку, тогда и окружающие люди потянутся в вашу сторону.

Лолита Милявская действительно в последнее время сильно похудела. Уже который месяц поклонники рассуждают, на какой же диете сидит артистка. Но пока знаменитость только отшучивается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Лолита сообщила, что полностью отказалась от алкоголя.

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