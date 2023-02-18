РФ ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов в стране
МИД РФ: Москва ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов в стране
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В МИД Нидерландов заявили, что приняли такое решение после того, как переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом.
Россия ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов в стране, сообщили в МИД РФ.
«Россия даст соответствующий ответ», — передает ТАСС сообщение ведомства.
О том, что власти Нидерландов приняли такое решение, стало известно ранее в субботу. Как отметили в МИД Нидерландов, такое решение было принято после того, как переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов на дипломатические должности не увенчались успехом.
По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, решение коснется порядка десяти человек. Покинуть страну они должны в течение 14 дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России высылает дипломатов Франции, Италии и Испании.
Читайте также
73%
0.55 79.61
-0.37
Нашли ошибку?