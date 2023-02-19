Глава ЕК созналась в подготовке Западом санкций против РФ еще до начала СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен созналась в подготовке Западом антироссийских санкций еще до начала СВО

Глава ЕК созналась в подготовке Западом санкций против РФ еще до начала СВО

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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В своем откровении Урсула фон дер Ляйен добавила, что в первую очередь санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.

Страны Евросоюза и США готовили антироссийские санкции еще за два месяца до начала специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мой кабинет, Еврокомиссия, начали работать с Белым домом и Министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России», — заявила она.

Она отметила, что после того, как США разместили разведданные о размещении войск на границах с РФ, Европа подняла вопрос о санкциях. При этом она добавила, что якобы надеялась — ограничений удастся избежать. Параллельно же она объяснила, что санкции должны были ударить по высокотехнологичный и незаменимым товарам на российском рынке.

РФ продолжает спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса. Поводом для ее начала послужили усилившиеся в начале прошлого года обстрелы гражданского населения региона со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европа увеличила объемы закупки газа из России через Турцию.

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