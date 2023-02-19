Сбежавшая за границу Рената Литвинова спустя год вернулась в Россию

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Рита Миронова
Рита Миронова 333

Недавно актриса со слезами на глазах вспоминала родную страну. Неужели тоска оказалась такой невыносимой?

Сбежавшая за границу Рената Литвинова спустя год вернулась в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Рената Литвинова сообщила о возвращении в Россию. В своем Telegram-канале актриса опубликовала видео, на котором едет по трассе до Москвы через Санкт-Петербург. Повод для возвращения оказался очень весомым.

«Еду к маме на день рождения», — написала Рената.

Недавно знаменитость говорила, что очень скучает по своей маме, которую не может перевезти с собой за границу в силу ее возраста. Сегодня родительнице звезды исполняется 85 лет.

Литвинова перебралась за границу год назад. В конце января прошлого года актриса окончательно обосновалась в своей квартире в Париже. Но даже вид на Сену и Триумфальная арка возле дома не помогли 56-летней Ренате справиться с тоской по любимым людям, которые остались в России.

«Боже мой, я сейчас заплачу! <…> Конечно, в России осталось много близких людей, которые не могут уехать», — сказала Литвинова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли сбежавшая из РФ Рената Литвинова добиться успеха за границей.

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