Белый дом провоцирует Зеленского на обострение конфликта с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 115

Politico: администрация Байдена потребовала от Зеленского активизации действий на поле боя

Белый дом провоцирует Зеленского на обострение конфликта с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Главу Незалежной предупредили, что поддержка его режима оружием и деньгами скоро может сократиться.

Администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя. Об этом пишет Politico.

«Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар», — говорится в статье.

Издание цитирует ряд американских чиновников, по словам которых Вашингтон рекомендовал Зеленскому готовиться к наступлению, пока оружие и помощь из США и Европы текут свободно. В Белом доме опасаются, что поддержка со стороны европейских соседей Украины вскоре может сократиться.

По словам бригадного генерала в отставке Дэвида Хикса, еще нет понимания, смогут ли США сохранить единство НАТО или дальше будет только сложнее. В связи с этим Украина должна показать результаты полученной военной помощи.

До этого The Washington Post вышел с публикацией о том, что власти США давят на Киев и провоцируют его на более активные боевые действия в преддверии годовщины российской спецоперации.

В материале отмечается, что военная помощь Запада дала шанс киевскому режиму добиться успехов на поле боя. Однако теперь власти США ставят Украину перед фактом: их поддержка не бесконечна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскрыл истинные причины помощи Запада Украине. По его словам, это делается якобы взамен на выгодные контракты на восстановление энергетической инфраструктуры и доступ к сырьевым запасам.

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