В США усиливают давление на Киев в преддверии годовщины СВО

Запад предупредил украинскую сторону о критически важном моменте в конфликте с Россией.

Власти США давят на Киев и провоцируют его на более активные боевые действия. Вашингтон стремиться изменить ход специальной военной операции в преддверии ее годовщины. Об этом сообщило издание The Washington Post.

В материале отмечается, что военная помощь Запада предоставила шанс киевскому режиму добиться успехов на поле боя. Американский чиновник из конгресса, который решил сохранить свою анонимность, рассказал газете, что власти США ставят Украину перед фактом — их поддержка исчерпаема, она не будет продолжаться бесконечно.

Автор статьи пишет, что Штаты давали Киеву обещания поддерживать украинскую сторону «столько, сколько потребуется», однако речь шла о сроках конфликта, а не об объемах поставок и помощи. Также отмечается, что к лету 2023 года у ВСУ истощатся ресурсы, которые им предоставил Запад. После этого союзникам станет сложнее выделять новые пакеты киевскому режиму.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что потеря Артемовска может сильно подкосить настрой украинских военных. Именно поэтому, отмечают американские чиновники, значительная часть ресурсов уходит на это направление.

«Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров», — подчеркивает автор WP.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские СМИ назвали причину запрета на въезд в Артемовск.