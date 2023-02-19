Ни один не выжил: в Мордовии авто с женщиной и четырьмя детьми залетело под фуру

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 587

МВД сообщило о гибели женщины и четверых детей в ДТП в Мордовии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трагедия произошла на автодороге Саранск — Сурское — Ульяновск.

Жуткое ДТП с гибелью молодой женщины и четверых детей произошло в Мордовии. Кадры с места аварии появились в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщают в МВД России, смертельное ДТП случилось 19 февраля около 16 часов на 31 километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль Lada Largus, которым управляла женщина 1986 года рождения, во время движения задел по касательной автомобиль Hyundai Verna и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.

После удара Lada загорелась, а ее водитель и находившиеся на пассажирских местах четверо детей погибли.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняя причины и обстоятельства трагедии. Движение транспортных средств на участке ограничено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели трех человек в аналогичной аварии в Приморье. Там легковушка также вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру.

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