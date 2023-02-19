Ни один не выжил: в Мордовии авто с женщиной и четырьмя детьми залетело под фуру
МВД сообщило о гибели женщины и четверых детей в ДТП в Мордовии
Фото, видео: 5-tv.ru
Трагедия произошла на автодороге Саранск — Сурское — Ульяновск.
Жуткое ДТП с гибелью молодой женщины и четверых детей произошло в Мордовии. Кадры с места аварии появились в распоряжении 5-tv.ru.
Как сообщают в МВД России, смертельное ДТП случилось 19 февраля около 16 часов на 31 километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск.
Сотрудники полиции установили, что автомобиль Lada Largus, которым управляла женщина 1986 года рождения, во время движения задел по касательной автомобиль Hyundai Verna и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.
После удара Lada загорелась, а ее водитель и находившиеся на пассажирских местах четверо детей погибли.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняя причины и обстоятельства трагедии. Движение транспортных средств на участке ограничено.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели трех человек в аналогичной аварии в Приморье. Там легковушка также вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру.
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