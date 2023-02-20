На кадрах видно, что после падения боеприпаса на землю раздается мощнейший взрыв.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке с помощью авиабомб ФАБ-500, каждая из которых весит по 500 килограммов. Видео с результатом применения этих снарядов опубликовало РИА Новости.

«Военные использовали авиабомбы ФАБ-500. Удары по пунктам временной дислокации ВСУ нанесли сегодня вечером (19 февраля — Прим. ред.)», — говорится в материале агентства.

Уточняется, что видео с результатом применения авиабомб ФАБ-500 было снято при помощи «Иронии» — это современный российский оптико-электронный разведывательный комплекс. На кадрах видно, что после падения боеприпаса раздается мощнейший взрыв.

Важность освобождения Авдеевки ранее объяснял врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, когда украинские националисты будут выбиты оттуда, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Однако сделать это непросто, потому что боевики укреплялись в Авдеевке с 2014 года.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой.