Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой
Боевики Незалежной не дождались подкрепления, потому что ВС РФ всегда на шаг впереди.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Российская армия ликвидировала подразделение украинских националистов при помощи огневого налета артиллерии армии РФ неподалеку с Авдеевкой. Отмечается, что боевики Украины вчера были направлены в этот регион в качестве подкрепления.
Как сообщает агентство РИА Новости, российская разведка проследила их передвижения. Данные о дислокации противника были представлены артиллерии ВС РФ, по переданным координатам прошел артналет с применением пушек калибра 152 мм «Гиацинт». Вся вражеская группа была уничтожена.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил об обнаружении группы иностранных наемников в рядах ВСУ под Артемовском. Дислокация зарубежных военных находится в населенном пункте Часов Яр. Боевики сидят в гражданском здании, носят военную форму без отличительных знаков и говорят на английском языке.
Стоит отметить, что как ранее выяснил Следственный комитет России, военных из других стран в Незалежной зачисляют под видом боевиков в так называемый интернациональный легион обороны Украины. Зарплата у таких наемников — от 30 до 100 тысяч гривен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 100 украинских неонацистов на краснолиманском направлении.
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