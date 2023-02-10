Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Боевики Незалежной не дождались подкрепления, потому что ВС РФ всегда на шаг впереди.

Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российская армия ликвидировала подразделение украинских националистов при помощи огневого налета артиллерии армии РФ неподалеку с Авдеевкой. Отмечается, что боевики Украины вчера были направлены в этот регион в качестве подкрепления.

Как сообщает агентство РИА Новости, российская разведка проследила их передвижения. Данные о дислокации противника были представлены артиллерии ВС РФ, по переданным координатам прошел артналет с применением пушек калибра 152 мм «Гиацинт». Вся вражеская группа была уничтожена.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил об обнаружении группы иностранных наемников в рядах ВСУ под Артемовском. Дислокация зарубежных военных находится в населенном пункте Часов Яр. Боевики сидят в гражданском здании, носят военную форму без отличительных знаков и говорят на английском языке.

Стоит отметить, что как ранее выяснил Следственный комитет России, военных из других стран в Незалежной зачисляют под видом боевиков в так называемый интернациональный легион обороны Украины. Зарплата у таких наемников — от 30 до 100 тысяч гривен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 100 украинских неонацистов на краснолиманском направлении.

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