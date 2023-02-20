Как искусственный интеллект будет бороться с запрещенным контентом в сети
Российский проект «Окулус» способен проверять более 200 тысяч картинок в сутки.
Фото, видео: Depositphotos / Jirsak; 5-tv.ru
Технологии компьютерного зрения и искусственный интеллект (ИИ) будут выявлять и отсекать большую часть запрещенного контента в сети. Самым частым инструментом в руках злоумышленников стал визуальный контент, который оказывает наибольшее впечатление на пользователей.
Под противоправный контент попадают.
- Экстремистская тематика;
- Призывы к массовым незаконным мероприятиям;
- Демонстрация или призыв к суициду;
- Реклама наркотиков;
- Пропаганда ЛГБТ.
Российский проект «Окулус» уже некоторое время выполняет задачи по поиску запрещенных фото и видео в интернете — система способна проверять более 200 тысяч картинок в сутки.
Однако при дневной аудитории соцсетей в несколько десятков миллионов пользователей такой показатель все еще считается достаточно малым — это приводит к всплеску преступлений.
Всего в интернете в 2022 году было совершено более 381 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений
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