Льва Лещенко будоражат выступления с молодыми артистами: «С удовольствием впрягаюсь»

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Игорь Рязов
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Лев Лещенко признался, что его будоражит во время выступлений с молодыми артистами

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Народный артист РСФСР признался, что ему нравится почти вся современная эстрадная музыка. За исключением «пены».

Легенда отечественной сцены Лев Лещенко рассказал, что поет с молодыми артистами ради развития и движения вперед. Народный артист РСФСР признался, что такие совместные выступления его будоражат.

Эксклюзивный комментарий Лев Лещенко дал корреспонденту 5-tv.ru Светлане Шевченко во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. В перерыве между периодами показательной баскетбольной игры 81-летний певец выступил с 34-летним хип-хоп-исполнителем Loc-Dog.

«Прекрасно (отношусь к подобным выступлениям — Прим. ред.). У меня были уже такие коллаборации — и с другими ансамблями, и с „Мегаполисом“ я пел, и с „Руки вверх“ я пел. Мне нравится, что это будоражит. Невозможно все время заниматься одним и тем же делом. Нужен поиск, нужно движение вверх, движение вперед. А это развивает какие-то творческие мотивы. Поэтому я с удовольствием впрягаюсь в это», — объяснил Лев Лещенко.

Певец добавил, что сейчас готовится к новым проектам с участием молодых артистов. В целом мэтр высоко оценивает современную эстрадную музыку.

«Мне нравится вся музыка современная. Хотя не вся, конечно. Но большинство из того, что делается сейчас. Мне кажется, у нас очень качественная музыка эстрадная. Очень много талантливых ребят молодых, очень много симпатичной музыки. Но я не беру, конечно, скоропортящиеся продукты. Которые — просто пена — проходят, уходят и выходят», — подытожил народный артист, вероятно, имея в виду Егора Крида и Элджея, о которых критически высказывался ранее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко исполнил на юбилее народной артистки Ирины Мирошниченко в МХТ «разнузданный шансон». Эстрадный долгожитель напомнил имениннице, что в 80 лет жизнь только начинается и «зажег» на сцене художественного театра.

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