Киркоров с тоской вспомнил посвященную Пугачевой песню: «О чем я тогда думал?»

«Я считал, что нам расстаться — это не вопрос. И не думал встречи наши принимать всерьез», — почему поп-король затосковал, услышав свою песню «Пташечка моя»?

На короля российской эстрады Филиппа Киркорова нахлынули воспоминания о бывшей супруге Алле Пугачевой, которая сейчас счастлива в браке с Максимом Галкиным*. В новом выпуске четвертого сезона популярного шоу «Маска» артиста заставили чуть ли не плакать после прослушивания его песни в чужом исполнении.

Начиная со второго сезона в шоу участвуют 14 знаменитостей. Среди них в новом сезоне Мандрил. Звезда, скрывающая под этим образом, исполнила песню Киркорова «Пташечка моя», которая была выпущена в 1994 году. Как только закончилось выступление, певец поделился своими эмоциями. Он стал рассказывать о времени, когда был женат на Пугачевой.

«Ты вернул меня на 30 лет назад. Думал ли я тогда, посвящая песню своей жене, с которой мы только что поженились, что когда-нибудь Мандрил будет посвящать ее мне? Какой же я был Мандрил тогда, посвящая великой певице эту песню. Господи, о чем я тогда думал? Думал ли я мозгами, головой, сердцем? Не важно. Это было потрясающее время, и оно дало мне много», — восторженно заявил Киркоров.

Также в выпуске Киркоров чуть не поругался с коллегой Алексеем Воробьевым. Последний возмутился, что с ним не посчитался поп-король, который перебил его и стал говорить свое мнение. Однако все же Воробьев решил не нагнетать обстановку.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото пресса Филиппа Киркорова после пластической операции.

* — признан иноагентом в России.