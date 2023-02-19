Филипп Киркоров показал, как после пластики выглядит его обновленный живот

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 229

Филипп Киркоров похвастался прессом после пластической операции

Филипп Киркоров показал, как после пластики выглядит его обновленный живот

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В последнее время поп-король отдавал предпочтение мешковатым нарядам. Теперь же он готов поражать публику облегающими костюмами, демонстрирующими подтянутую фигуру.

Король российской эстрады Филипп Киркоров уверен — предела совершенству нет. Он без зазрения совести признается, что не видит ничего постыдного менять себя при помощи пластической хирургии. На днях он похвастался результатом работы хирурга Тимура Хайдарова, который несколько месяцев назад поработал над телом звезды.

«Мы начинаем новую главу отсчета в нашей истории. Предела совершенству нет. Я уже не тот, который был год назад. Это уже факт налицо», — заявил Киркоров.

Киркоров похвастался результатом пластической операцииПупок Киркорова выглядит неестественно. Фото: Instagram* / dr.timur_khidarov

Он задрал футболку и показал всем свой живот. Месяц назад он уже хвастался этой частью тела. Как за этот период изменился живот артиста, обсудили его поклонники. Они обратили внимание на его пупок и решили, что выглядит он теперь странно.

Артист не просто так похвастался своим животом. Он вновь пришел в клинику хирурга и рассказал, что опять лег на операционный стол, чтобы подкорректировал внешность. Киркоров пообещал, что результат публика увидит через пару месяцев на его концертах.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядел пресс Филиппа Киркорова сразу после операции.

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