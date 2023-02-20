Небесные стражи: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27

ВКС РФ играют важную роль в спецоперации — наносят чувствительные удары по ВСУ и обеспечивают с воздуха защиту российским бойцам.

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой российской авиации за минувший день в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России. По данным Минобороны РФ, экипажи нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была достигнута: у противника уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.

Следом идут кадры боевых вылетов уже самолетов Су-35. Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

Тема:
Спецоперация
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