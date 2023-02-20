В Саудовской Аравии зацвела дикая лаванда — видео
В Саудовской Аравии после обильных дождей зацвела дикая лаванда
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jose Antonio Moreno castellano; 5-tv.ru
Песчаные дюны покрылись фиолетовыми цветами. Чтобы полюбоваться природным пейзажем, люди начали разбивать на месте палатки.
В Саудовской Аравии зацвела дикая лаванда. Обильные дожди оживили пустыню и пески вблизи границы с Ираком полностью покрылись светло-фиолетовыми цветами.
Пурпурная пустыня поразила своей красотой местных жителей и туристов. Чтобы насладиться пейзажами и благоуханием, люди разбивают палатки и отгоняют верблюдов, которые пытаются съесть молодые цветы.
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