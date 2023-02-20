В Троицке девушка пострадала от взрыва подарочной коробки в руках

В московском городском округе Троицк молодая девушка пострадала из-за подарочной коробки. Как сообщил 5-tv.ru источник, внутри «подарка» с открыткой находилось самодельное взрывное устройство.

«Девочка открыла коробку на земле, произошел взрыв. Все было у подъезда. Какое-то взрывное устройство, был пожар», — рассказал источник.

Известно, что пострадавшей 22 года. Она получила термический ожог лица и левой руки первой степени. Предположительно, сделать девушке такой подарок мог поклонник, обиженный отказом.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и следователи, пострадавшую с ожогами увезли в больницу.

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