В Троицке девушка пострадала от взрыва подарочной коробки в руках

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 51

Пострадавшая получила ожоги лица и руки.

В Троицке девушка пострадала от взрыва подарочной коробки в руках

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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В московском городском округе Троицк молодая девушка пострадала из-за подарочной коробки. Как сообщил 5-tv.ru источник, внутри «подарка» с открыткой находилось самодельное взрывное устройство.

«Девочка открыла коробку на земле, произошел взрыв. Все было у подъезда. Какое-то взрывное устройство, был пожар», — рассказал источник.

Известно, что пострадавшей 22 года. Она получила термический ожог лица и левой руки первой степени. Предположительно, сделать девушке такой подарок мог поклонник, обиженный отказом.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и следователи, пострадавшую с ожогами увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как парочка из Петербурга обварилась в кипятке в День влюбленных.

В Троицке девушка пострадала от взрыва подарочной коробки в руках

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Фото: 5-tv.ru

В подарочной коробке для 22-летней девушки оказалась самодельная взрывчатка

В подарочной коробке для 22-летней девушки оказалась самодельная взрывчатка

В подарочной коробке для 22-летней девушки оказалась самодельная взрывчатка

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