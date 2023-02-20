Российская авиация сбила украинский самолет Су-27 в Харьковской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57

В военном ведомстве рассказали об успехах ВС РФ в ходе СВО за минувшие сутки.

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Лазаренко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российский истребитель сбил украинский самолет в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — прокомментировал генерал-лейтенант. 

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Сторона противника потеряла много техники в результате боев на донецком направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему ВСУ не намерены отстаивать Артемовск «любой ценой».

Тема:
Спецоперация
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