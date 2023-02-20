Зеленский заявил, что ВСУ не будут биться за Артемовск любой ценой
Артемовск является важной транспортной артерией для ВСУ. Взятие города российскими солдатами отрежет украинским боевикам поставки продовольствия, боеприпасов и техники.
Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez
Украинские войска не будут биться за Артемовск (украинское название — Бахмут) любой ценой и до последнего солдата, поскольку это не большой город. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — сказал глава киевского режима.
Зеленский добавил, что украинские войска сопротивляются на этом направлении и готовят контратаку.
К слову, недавно глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал, что украинские войска не планируют уходить из Артемовска. При этом боевики ежедневно несут огромные потери среди личного состава и техники на этом направлении.
Артемовск является важной транспортной артерией для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксперты неоднократно подчеркивали, что взятие города российскими солдатами обрубит поставки украинским боевикам продовольствия, боеприпасов и техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Белый дом провоцирует Владимира Зеленского на обострение конфликта с Россией.
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