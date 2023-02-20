ВС РФ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР
Неприятель потерял контроль над населенным пунктом и множество техники на донецком направлении.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ДНР полностью освобожден населенный пункт Парасковиевка. Об этом сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.
Успеха удалось достичь силами добровольцев штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
Также за сутки украинским войскам на донецком направлении был нанесен серьезный урон с ликвидацией техники и живой силы. ВСУ потеряли свыше сотни солдат, БМП, три БТР, две РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько военной техники НАТО было «перемолото» на Украине.
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