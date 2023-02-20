СВР РФ сообщила об уничтожении большей части военной техники НАТО на Украине

Служба внешней разведки России рассказала о потерях военной техники стран НАТО. Недружественное вооружение поступало в Незалежную в период агрессии против РФ, но, в большинстве, было ликвидировано российскими подразделениями.

По данным ведомства, с декабря 2021 года страны-участницы Североатлантического альянса поставили на Украину: 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП и 655 артиллерийских систем. Также Киев получил от западных государств 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тысяч снарядов.

«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», — отметили в СВР.

Россия продолжает специальную военную операцию демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ озвучил результаты расследования теракта на Крымском мосту.