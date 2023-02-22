Названы лекарства, которые нельзя принимать водителям перед тестом на наркотики

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Полина Долгова
Полина Долгова 14

Перечислены лекарства, которые дают ложноположительный результат при тесте на наркотики

Названы лекарства, которые нельзя принимать водителям перед тестом на наркотики

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Врачи перечислили обычные медикаменты, прием которых может заставить всех думать, будто человек употребляет запрещенные вещества.

При получении или замене водительского удостоверения автомобилисту может потребоваться сдать тест на наркотики, однако многие повседневные лекарства могут помешать это сделать. О том, какие препараты грозят ложноположительным результатом, со ссылкой на исследования врачей сообщил сайт KP.RU.

В первую очередь перед сдачей теста на наркотики нужно прекратить прием всех спиртосодержащих препаратов. Это различные успокоительные, мочегонные и отхаркивающие средства.

Также стоит исключить препараты, которые содержат барбитураты и бензодиазепины. Например: валокордин, валосердин, триалгин, седальгин, андипал, корвалол и другие. Кроме них, врачи советуют отказаться от лекарств, содержащих кодеин.

При этом специалисты не могут сказать, после приема какого количества этих препаратов тест на наркотики даст ложноположительный результат. Врачи советуют внимательно читать состав медикаментов и предупреждать нарколога о принимаемых лекарствах. В крайнем случае тестирование перенесут на другой день.

Ранее 5-tv.ru писал, что влюбленная пара из Красноярска выдавала наркотики за прах умершей собаки.

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