Влюбленная пара из Красноярска выдавала наркотики за прах умершей собаки

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Девушку и ее спутника уже задержали. Спектакль молодые люди разыгрывали до последнего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков ; 5-tv.ru

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В Красноярске задержали пару, которая пыталась выдать наркотики за прах собаки. Спектакль разыгрался, когда полицейские остановили иномарку для проверки и нашли в дамской сумочке подозрительный порошок. Девушка и ее спутник настаивали, что это все, что осталось от их питомца после кремации. И теперь пепел друга нужно развеять по ветру.

Но в трогательную историю люди в форме не поверили. Как показала экспертиза, в пакете находилось полкило опиоидов. Теперь задержанным грозит наказание за сбыт в особо крупном размере.

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