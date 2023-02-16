Влюбленная пара из Красноярска выдавала наркотики за прах умершей собаки

В Красноярске задержали пару, которая пыталась выдать наркотики за прах собаки. Спектакль разыгрался, когда полицейские остановили иномарку для проверки и нашли в дамской сумочке подозрительный порошок. Девушка и ее спутник настаивали, что это все, что осталось от их питомца после кремации. И теперь пепел друга нужно развеять по ветру.

Но в трогательную историю люди в форме не поверили. Как показала экспертиза, в пакете находилось полкило опиоидов. Теперь задержанным грозит наказание за сбыт в особо крупном размере.