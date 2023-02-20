Политолог Гаспарян назвал «политической шизофренией» угрозы Люксембурга Китаю

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 181

Глава МИД карликового европейского государства предупредил КНР о санкциях в случае военной поддержки России.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Европейские политики живут в своем сюрреалистическом мире, в котором угрозы крошечного Люксембурга площадью в 2,5 квадратных километра и населением чуть больше полумиллиона человек в адрес Китая с его мощнейшей экономикой и полуторамиллиардным населением не кажутся чем-то абсурдным.

Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Армен Гаспарян, комментируя заявление министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна о том, что Евросоюз наложит санкции на Китай, если тот начнет поставки оружия России.

Более того, отметил политолог, глава МИД Люксембурга не первый европолитик, отметившийся неадекватными выпадами в адрес Китая. До него Пекину громко угрожали представители не менее «мощной» Литвы.

«Я полагаю, что Поднебесной абсолютно до фонаря, что они там все считают. Собственно, Ван И (глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая — Прим. ред.) об этом и говорил на Мюнхенской конференции по безопасности. Но, очевидно, что мозг мало усваивает у всех этих деятелей. <…> Меня это не удивляет. В нынешней эпохе абсолютной, тотальной политической шизофрении это уже естественно», — заключил Гаспарян.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене Ван И заявил, что Китай никогда не смирится с указаниями Вашингтона и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения.

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