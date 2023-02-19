В Китае возмутились давлением США в адрес российско-китайских отношений

Госдеп пригрозил Пекину последствиями в случае оказания помощи Москве в проведении специальной военной операции.

Китай никогда не смирится с давлением и угрозами США в адрес российско-китайских отношений. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК) Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — подчеркнул представитель Китая.

Накануне Блинкен заявил, что Штаты обеспокоены возможной помощью Китая в адрес России в ведении боевых действий на Украине. Он также предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в спецоперации.

В США зашкаливают антикитайские настроения. Там убеждены, что остановить американцев от политической поляризации может только Китай. Об этом недавно заявил член комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

По мнению сенатора, противостояние между США и Китаем уже давно идет, даже если стороны не признают этого. А истерика вокруг китайского аэростата показала, что мышление в духе «холодной войны» прочно утвердилось среди влиятельных политических фигур в обеих партиях американского Конгресса.

Дипломатические отношения между КНР и США резко ухудшились в августе прошлого года, после того как представитель Конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на то, что Пекин был против ее визита и угрожал американцам серьезными последствиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что развитие армейского взаимодействия между Россией и КНР во время учений «Восток-2022» вызвало беспокойство в администрации Белого дома.