В Китае возмутились давлением США в адрес российско-китайских отношений

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Ван И: КНР никогда не смирится с давлением США на российско-китайские отношения

В Китае возмутились давлением США в адрес российско-китайских отношений

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Госдеп пригрозил Пекину последствиями в случае оказания помощи Москве в проведении специальной военной операции.

Китай никогда не смирится с давлением и угрозами США в адрес российско-китайских отношений. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК) Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — подчеркнул представитель Китая.

Накануне Блинкен заявил, что Штаты обеспокоены возможной помощью Китая в адрес России в ведении боевых действий на Украине. Он также предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в спецоперации.

В США зашкаливают антикитайские настроения. Там убеждены, что остановить американцев от политической поляризации может только Китай. Об этом недавно заявил член комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

По мнению сенатора, противостояние между США и Китаем уже давно идет, даже если стороны не признают этого. А истерика вокруг китайского аэростата показала, что мышление в духе «холодной войны» прочно утвердилось среди влиятельных политических фигур в обеих партиях американского Конгресса.

Дипломатические отношения между КНР и США резко ухудшились в августе прошлого года, после того как представитель Конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на то, что Пекин был против ее визита и угрожал американцам серьезными последствиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что развитие армейского взаимодействия между Россией и КНР во время учений «Восток-2022» вызвало беспокойство в администрации Белого дома.

Тема:
Спецоперация
19 февр
Цирк уродов: Панин и Верка Сердючка устроили разврат на сцене в поддержку Украины
19 февр
В России модернизируют малый тактический боевой дрон для нужд СВО
19 февр
ВС РФ уничтожили пункт дислокации дронов ВСУ в районе города Хмельницкий
19 февр
В Кремле раскрыли детали послания Путина Федеральному собранию
19 февр
«В этом проблема»: Боррель раскрыл, чего не хватает Украине
19 февр
Захарова ответила на доброжелательность Макрона: «Нам хотят поражения»
19 февр
Бросали технику и раненых: как ВСУ бежали из поселка Парасковиевка
19 февр
В России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»
19 февр
Российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ и их технику под Херсоном
19 февр
Макрон озвучил позицию Франции относительно России
-8° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:34
ВС РФ поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР
16:27
В Китае возмутились давлением США в адрес российско-китайских отношений
16:10
Им самим страшно: почему Европа ослабляет санкции против РФ
15:58
В Минобороны сообщили об огромных потерях ВСУ под Донецком и Красным Лиманом
15:55
«Моя болячка до конца не прошла»: как Малежик восстанавливается после инсульта
15:42
Цирк уродов: Панин и Верка Сердючка устроили разврат на сцене в поддержку Украины

Сейчас читают

Цирк уродов: Панин и Верка Сердючка устроили разврат на сцене в поддержку Украины
Пьер Нарцисс навсегда: любовь всей жизни и неизвестные факты последних дней
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Путин предложил дополнительные меры поддержки предприятий лесной отрасли

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023