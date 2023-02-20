В Турции и Сирии сообщают о пострадавших после нового землетрясения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Очередные подземные толчки магнитудой 6,3 произошли на границе двух стран и привели к разрушениям.

В Турции и Сирии сообщают о пострадавших после нового землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Deeb

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В результате очередного землетрясения в сирийском Алеппо ранения получили не менее шести человек. Об этом сообщает агентство САНА, уточнив, что все пострадавшие доставлены в госпиталь, тяжелораненых среди них нет.

Власти Турции, в свою очередь, сообщили не менее чем о восьми раненых в результате новых подземных толчков. Кроме того, некоторые жители провинции Хатай оказались под завалами разрушенных домов.

«В результате землетрясений есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты», — заявил глава пострадавшего района Хатай Лютфю Саваш в эфире телеканала NTV.

Также население провинции предупредили о риске повышения уровня моря до 50 сантиметров и призвали покинуть береговую линию.

Кроме того, в Турции в результате землетрясения обрушилась трасса между городами Антакья и Искендерун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные источники.

До этого стало известно о новом землетрясении магнитудой 6,3 на границе Турции и Сирии. Толчки были зафиксированы в 20:04 мск на территории турецкого района Антакья в 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине два километра. Колебания также ощущались в Ливане, Израиле и на Кипре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших от землетрясения в Турции 6 февраля превысило 40 тысяч человек.

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