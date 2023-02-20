Елена Ваенга отменила гастрольный тур по России из-за проблем со здоровьем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Певица Елена Ваенга отменила концерты в шести российских городах из-за проблем со здоровьем

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / vaengaofficial

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В последний раз артистка серьезно болела в октябре прошлого года. Тогда она также была вынуждена перенести концерты.

Певица Елена Ваенга вышла на связь со своими поклонниками с неприятным известием. Она рассказала, что заболела. Простуда настолько сильно поразила ее, что она вынуждена отменить концерты в шести российских городах, которые были запланированы на конец февраля и начало марта.

«Люди, у меня ларингит. Уже был опыт, когда я выходила на сцену, и мне много писали о разочаровании. Я живой человек, так произошло. Вчера пела один концерт. Мне было очень стыдно перед зрителями. Я не пела… это издевательство. Но тут уже назад дороги не было», — объяснила Ваенга на своей странице в соцсети.

Она попросила всех, кто приобрел билеты на концерты в Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Таганроге, Воронеже и Липецке, не сдавать билеты. Концерты обязательно состоятся, только чуть позже.

«Они состоятся после 20 марта. Буду держать в курсе по поводу дат», — добавила певица.

Многие поклонники с пониманием отнеслись к сложившимся обстоятельствам. Они пожелали артистке как можно скорее поправиться. Стоит отметить, что в последний раз Ваенга отменяла концерты в октябре прошлого года. Тогда она также вышла на связь с поклонниками и сообщила о плохом самочувствии.

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