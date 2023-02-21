Стало известно, что будет включать в себя мирный план Китая по Украине
Bloomberg: мирный план КНР по Украине включает прекращение огня и поставок оружия
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
Американские власти и их союзники, узнав о проекте документа, всерьез забеспокоились тому, что его могут поддержать страны глобального Юга и привлечь голоса в ООН.
Китай готовит мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он будет в себя прекращение огня и поставок оружия в Незалежную. Об этом стало известно агентству Bloomberg, ссылающемуся на европейских дипломатов, знакомых с планом проекта.
При этом в плане КНР ничего не сказано об отводе российских войск, на чем настаивают страны Запада. Вместе с тем дипломаты отметили, что у плана мало шансов на широкую поддержку. Однако США и их союзники все же опасаются, что проект могут поддержать страны Африки и Латинской Америки и привлечь голоса в ООН. Все это может подорвать усилия Запада по привлечению этих стран на свою сторону в противостоянии с Россией.
О документе, в котором изложили политическую позицию Пекина, упомянул глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И на Мюнхенской конференции. Официально проект не озвучен, но ожидается, что он появится к 24 февраля — дате, когда началась специальная военная операция по защите Донбасса ровно год назад.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Вашингтоне прошел митинг против поддержки Украины.
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