Стало известно, что будет включать в себя мирный план Китая по Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Bloomberg: мирный план КНР по Украине включает прекращение огня и поставок оружия

Стало известно, что будет включать в себя мирный план Китая по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Американские власти и их союзники, узнав о проекте документа, всерьез забеспокоились тому, что его могут поддержать страны глобального Юга и привлечь голоса в ООН.

Китай готовит мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он будет в себя прекращение огня и поставок оружия в Незалежную. Об этом стало известно агентству Bloomberg, ссылающемуся на европейских дипломатов, знакомых с планом проекта.

При этом в плане КНР ничего не сказано об отводе российских войск, на чем настаивают страны Запада. Вместе с тем дипломаты отметили, что у плана мало шансов на широкую поддержку. Однако США и их союзники все же опасаются, что проект могут поддержать страны Африки и Латинской Америки и привлечь голоса в ООН. Все это может подорвать усилия Запада по привлечению этих стран на свою сторону в противостоянии с Россией.

О документе, в котором изложили политическую позицию Пекина, упомянул глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И на Мюнхенской конференции. Официально проект не озвучен, но ожидается, что он появится к 24 февраля — дате, когда началась специальная военная операция по защите Донбасса ровно год назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Вашингтоне прошел митинг против поддержки Украины.

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