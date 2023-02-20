В Вашингтоне прошел митинг против поддержки Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 41

Активисты потребовали от властей перестать спонсировать киевский режим.

В Вашингтоне прошел митинг против поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com / Michael Nigro

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Митинг против поддержки Украины прошел у мемориала Аврааму Линкольну в центре Вашингтона. На демонстрации вышли несколько сотен человек.

Как передает ТАСС, несколько активистов пришли с флагами России и США, а также транспарантами. На некоторых из них были надписи: «Нет НАТО, нет войне», «Мир посредством развития».

Основное требование к властям со стороны митингующих — прекратить тратить бюджет страны на помощь киевскому режиму.

Помимо этого они призвали США начать содействовать проведению переговоров Рф и Украины, а также распустить НАТО, запретить ЦРУ и уменьшить бюджет Пентагона.

Организаторами митинга выступили Либертарианская партия США, поддерживающие ее объединения и несколько антивоенных организаций.

Москва не раз отмечала, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Так, ранее газета Politico сообщило, что администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя. Издание подчеркнуло, что в Белом доме опасаются по поводу возможного сокращения поддержки Киева со стороны европейских соседей, в связи с чем украинские войска «должны показать результаты полученной военной помощи».

Ранее, писал 5-tv.ru, посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о попытках США оправдать свои действия на Украине

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В Вашингтоне прошел митинг против поддержки Украины

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